Le parti United Seychelles désigne Patrick Herminie comme candidat à l'élection présidentielle de 2025

(Seychelles News Agency) - Le parti United Seychelles a officiellement désigné, dimanche, le Dr Patrick Herminie comme candidat à l’élection présidentielle de 2025, lors du 37e congrès.

Il devient le premier candidat à se lancer dans la course à l’élection présidentielle qui devrait se tenir le 27 septembre 2025 dans l’archipel.

Le Dr Herminie qui est le président du parti United Seychelles se dit confiant de remporter l’élection présidentielle, grâce au travail que son parti a effectué depuis qu’il a pris la direction du parti.

« Nous sommes en train de travailler très dure et aujourd’hui je suis très satisfait avec les résultats que nous obtenons en passant devant chez les gens, à Anse aux Pins, il s’agissait d’un énorme succès qui s’est traduit grâce au travail que nous avons effectué durant ces 3 dernières années » a dit le Dr Herminie.

La nomination du Dr Herminie, comme candidat à l’élection présidentielle a lieu dans le cadre des activités marquant le 60e anniversaire du parti.

United Seychelles a tenu son 37e congrès dimanche. (Rassin Vannier, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

En 2020, pour la première fois le parti United Seychelles a perdu l’élection présidentielle, et s’est retrouvé dans l’opposition.

« Nous devons revoir ou nous étions et analyser ou l’on veut aller, nos principes basés sur la justice sociale reste d’actualité, même soixante ans plus tard. Nous avons également commis des erreurs, et nous devons en tirer les leçons pour créer des Seychelles meilleures » a dit Herminie.

Il a également critiqué la politique du gouvernement du président Wavel Ramkalawan .

« Il est claire pour moi que la nouvelle réalité politique, est une menace pour nous nos acquis. Le 13e mois a été supprimé, la prime d’ancienneté a été aboli, même les primes pour les étudiants revenant de l’université ont été coupées, le prix des transports en commun a augmenté, les aides sociales ont été coupees, mais par contre les taxes pour les plus riches ont été réduits » a dit Herminie.

Pour l’instant le parti n’a pas encore désigné le colistier du Dr Herminie, ni les membres qui seront candidats aux postes de député a l’Assemblée nationale.